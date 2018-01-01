الإثنين 1 كانون الثاني 2018 م (14 ربيع الثاني 1439 هـ)


تركيا توقف 6 عراقيين يشتبه في صلتهم بداعش
2018/01/01 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الأرشيف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا توقف 6 عراقيين يشتبه في صلتهم بداعش) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا توقف 6 عراقيين يشتبه في صلتهم بداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).


كامل التفاصيل في: عراق برس ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الجيش الإسرائيلي: قذيفة من قطاع غزة سقطت جنوب إسرائيل
⋙ #الحزب الشيوعي العمالي الإيراني - ابدأوا بالاضرابات وشل آليات قمع النظام!
⋙ موعد مباراة يوفنتوس ضد تورينو
⋙ 🔴 اليونايتد يستعيد نغمة الانتصارات أمام ضحيته المفضلة !
⋙ مانشستر يونايتد يهزم ايفرتون في الدوري الانكليزي
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. ملعب الزوراء الرياضي على خطى الإنجاز
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة ليستر سيتي ضد هيدرسفيلد وتألق ثنائي الجزائر رياض محرز وإسلام سليماني
⋙ بالصور: مهرجان كركوك تقرأ الحب
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة