السلطات التركية تعتقل 6 عراقيين بتهم التخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف المطارات والمترو والقطارات

2018/01/01 | 23:10

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت السلطات التركية، اليوم الاثنين، القبض على مجموعة من المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش، و...





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