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السلطات التركية تعتقل 6 عراقيين بتهم التخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف المطارات والمترو والقطارات
2018/01/01 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة 

كشفت السلطات التركية، اليوم الاثنين، القبض على مجموعة من المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش، و...

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