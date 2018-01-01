مانشستر يونايتد يهزم ايفرتون في الدوري الانكليزي

2018/01/01 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / الغد برستغلب مانشستر يونايتد على ضيفه إيفرتون، اليوم الاثنين، بهدفين نظيفين في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتخلّص مانشستر يونايتد من مسلسل التعادلات الذي رافقه في المباريات الثلاث الأخيرة.

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وسجل هدفي مانشستر يونايتد كل من الفرنسي أنتوني مارسيال (57)، والإنجليزي جيسي لينجارد (81).وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى 47 نقطة في المركز الثاني مؤقّتا، بفارق نقطتين أمام حامل اللقب تشيلسي، فيما توقّف رصيد إيفرتون عند النقطة 27، علما بأنه تلقّى الخسارة الثانية له بقيادة المدرب الجديد سام ألارادايس.وفي ظل إصابة روميلو لوكاكو وزلاتان إبراهيموفيتش، لعب أنتوني مارسيال كرأس حربة، بدعم من جيسي لينجارد وخوان ماتا، فيما لعب لوك شو كظهير أيسر لتعويض غياب الموقوف أشلي يانج.

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