🔴 اليونايتد يستعيد نغمة الانتصارات أمام ضحيته المفضلة !

2018/01/01 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد ثلاثة تعادلات متتالية، استعاد مانشستر مورينهو نغمة الانتصارات بهدفين نظيفين أمام إيفرتون الذي أصبح أكثر فريق يفوز عليه الشياطين في البريميرليغ ب34 مباراة !

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