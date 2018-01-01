2018/01/01 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 اليونايتد يستعيد نغمة الانتصارات أمام ضحيته المفضلة !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).
بعد ثلاثة تعادلات متتالية، استعاد مانشستر مورينهو نغمة الانتصارات بهدفين نظيفين أمام إيفرتون الذي أصبح أكثر فريق يفوز عليه الشياطين في البريميرليغ ب34 مباراة !
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 اليونايتد يستعيد نغمة الانتصارات أمام ضحيته المفضلة !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).