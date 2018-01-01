موعد مباراة يوفنتوس ضد تورينو

2018/01/01 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر يلتقي يوفنتوس مع تورينو في الدور ربع نهائي من كأس إيطاليا، حيث ستقام مباراة الديربي على ملعب يوفنتوس آرينا.

ويذكر أن في دور الثمانية يلعب مباراة واحدة، وبداية من دور نصف نهائي، تكون مباريات ذهاب وإياب.

ويلتقي أيضَا نابولي وأتالانتا في نفس الدور الثمن النهائي، فيما صعد إلى نصف النهائي ميلان ليقابل لاتسيو.مواد متعلقة بوفون: سأظل في خدمة يوفنتوس وإيطاليا بعد الاعتزال ونوير هو الأفضل في العالم الإعارة الحل الأمثل لماركو بياتسا وشالكة وزينيت في الانتظار يوفنتوس يحدد موقفه النهائي من إعارة بياتسا

وكان يوفنتوس قد تخطى فريق جنوى في دور الـ 16 بعد الفوز بنتيجة 2-0، فيما تفوق تورينو على روما بنتيجة 2-1.

موعد المباراة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة يوفنتوس - تورينو يوفنتوس آرينا الأربعاء 3 يناير 2017، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد أبوظبي الرياضية HD 3

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