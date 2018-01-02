الثلاثاء 2 كانون الثاني 2018 م (15 ربيع الثاني 1439 هـ)


فيسبوك يحذف حسابات نشطاء فلسطينيين
2018/01/02 | 10:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: في سبتمبر/ أيلول من عام 2016 اجتمع مسؤولو فيسبوك مع الحكومة الإسرائيلية لتحديد أي الحسابات الخاصة بالمستخدمين...

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