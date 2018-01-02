مدير كمارك كردستان يرد على تصريحات مستشار العبادي بشأن موافقة أربيل على تسليم المعابر الحدودية

2018/01/02 | 10:40

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بغداد اليوم- متابعة

رد المدير العام لجمارك إقليم كردستان، سامال عبد الرحمن، على التصريحات التي أدلى بها إحسان ا...





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