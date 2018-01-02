ايران تعيد فتح معابرها مع كوردستان بعد خسائر بالجملة

2018/01/02 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24) قال مسؤولون في جمارك اقليم كوردستان الثلاثاء إن السلطات الايرانية اعادت فتح معبرين حدوديين مع اقليم كوردستان كانت قد أغلقتهما بعد استفتاء الاستقلال.

وكشفت ايران مرارا سعيها لإزالة القيود الحدودية مع اقليم كوردستان والتي فرضتها في اعقاب استفتاء اجري في كوردستان رغم معارضة طهران.

ولإيران ثلاثة منافذ رسمية مع اقليم كوردستان وهي باشماخ- الذي افتتح مؤخرا- وحاج عمران بالإضافة الى برويزخان.

وذكر مدير معبر برويزخان الحدودي علي توفيق لكوردستان 24 إن السلطات الايرانية اعادت في الساعة الواحدة من صباح اليوم فتح المعبر.

وتابع "الآن حافلات البضائع والمركبات بانتظار العبور من الاتجاهين".

يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه انباء الى نية السلطات الايرانية اعادة فتح معبر حاج عمران الحدودي.



وذكر مسؤولون كورد إنهم مازالوا يترقبون.

وذكرت القنصلية الايرانية في اربيل إن معبري حاج عمران وبرويزخان مع اربيل او السليمانية سيعاد فتحهما اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وذكر مسؤول علاقات اقليم كوردستان مع ايران عبدالله آكريي لكوردستان 24 إن القنصلية الايرانية ابلغت الجانب الكوردي في وقت متأخر من الليل بان المعبرين سيفتحان امام حركة المواطنين والتجارة.

وذكر مدير معبر حاج عمران مسعود باتيلي لكوردستان 24 "لم يرد أي قرار بخصوص معبر حاج عمران..



لم يأتِ أي شيء رسمي بعد".

وأغلقت ايران معابرها الثلاثة مع اقليم كوردستان في تشرين الاول اكتوبر للاحتجاج على الاستفتاء الذي اجري في 25 ايلول سبتمبر وحظي بالتأييد الساحق لصالح الاستقلال.

وتم الاغلاق المنافذ بطلب من بغداد.

وتبلغ قيمة التبادل التجاري على هذه المعابر نحو خمسة مليارات دولار سنويا.

ويقول مسؤولون ايرانيون إن ايران خسرت 2.5 مليار دولار بسبب اغلاق المعابر منذ نحو شهرين.

ومنذ ايام تشهد ايران احتجاجات عارمة تندد بالتردي الاقتصادي الا انها اخذت منحى سياسيا وبات منظموها يطالبون برحيل السلطة الدينية الحاكمة منذ عام 1979.

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