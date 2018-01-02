الثلاثاء 2 كانون الثاني 2018 م (15 ربيع الثاني 1439 هـ)


القبض على اثنين من المتاجرين بالمخدرات في ميسان
2018/01/02 | 10:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على اثنين من المتاجرين والمروجين للمخدرات في ميسان.وذكر بيان للمديرية تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "استخبارات قيادة عمليات الرافدين وبالتعاون مع الوكالات الامنية في القيادة وبعملية اتسمت بدقة المعلومات وسرعة التنفيذ تمكنت من القبض على اثنين من المتاجرين والمروجين للمخدرات بمنطقة قلعة صالح في محافظة ميسان، وضبطت بحوزتهما (٢٠٠) شريط نوع (BALTANE) يحتوي كل شريط على (٢٠) حبه وصادرت العجلة التي يستخدمونها للمتاجرة".

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واضافت المديرية بحسب البيان ان "المتهمين تم احالتهما إلى القضاء بموجب احكام المادة 14 مخدرات".

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