تراجع البورصة السعودية بعد رفع اسعار البنزين

2018/01/02 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:تراجعت اسهم البورصة السعودية، بعدما رفعت الحكومة الأسعار المحلية للبنزين بشكل حاد في خطوة ستساهم في خفض عجز الميزانية لكنها ستقلص القوة الشرائية للمستهلكين.وذكر تقرير لـ"رويترز" واطلعت عليه "الغد برس"، ان "اسهم البورصة السعودية تراجعت بعد رفع الحكومة لاسعار البنزين بشكل حاد للمساهمة في خفض عجز الميزانية"، لافتا الى ان "المؤشر الرئيسي للسوق السعودية تراجع 0.5% في تداول نشط مع انخفاض سهم دار الأركان للتطوير العقاري عشرة بالمئة، وكان الأكثر تداولا في البورصة".

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واضاف ان "السهم الواحد ارتفع بأكثر من المثلين في الربع الأخير من عام 2017"، لافتا الى ان "سهم السعودية صعد للنقل الجماعي (سابتكو)، التي تدير حافلات وربما تستفيد إذا تقلص استخدام السيارات الخاصة بفعل ارتفاع أسعار البنزين، 3.6%".وتابع التقرير ان "سهم بدجت السعودية لتأجير السيارات هبط 2.6 في المئة، بالاضافة الى ان سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) رابح بصعوده 8.6% في أكثف تداول له منذ تشرين الأول 2015".ولمحت وزارة الطاقة إلى أنها ستعلن في الربع الأول من هذا العام عن زيادة في أسعار البنزين، لكن تلك الزيادة جاءت في وقت مبكر عما توقعه البعض.وتوقع محللون بحسب رويترز أن "تنتظر السلطات حتى تقيم تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بواقع خمسة بالمئة اعتبارا من بداية العام، على الاستهلاك".لكن الضريبة وزيادة أسعار البنزين معا ربما يؤثران على الاستهلاك بشكل كبير، على الرغم من تطبيق الرياض نظام تعويض نقديا لمساعدة الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود على تحمل ألم الإصلاحات".ولفت الى ان "سعر البنزين أوكتين 91 ارتفع إلى 1.37 ريال (37 سنتا) للتر من 0.75 ريال، بينما زاد البنزين أوكتين 95 إلى 2.04 ريال من 0.90 ريال"، في حين بقيت اسعار وقود الديزل للشاحنات بدون تغيير ".ولا تزال أسعار البنزين في المملكة بين أقل الأسعار في العالم.

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