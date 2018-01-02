مستشار المالكي:حزب “مدني” من أحزاب حزب الدعوة الجديدة

2018/01/02 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 2 يناير 2018 - 10:46 ص

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اثنى عباس الموسوي المستشار الاعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، على الإعلامي العراقي ورئيس الحزب المدني احمد الملا طلال، وفيما وصفه بأنه الشخصية الأبرز في الميدان السياسي والإعلامي، اكد ان الاخير ما زال على تواصل مع ائتلاف المالكي وشخص الاخير، منذ الانتخابات السابقة وإلى الآن.وذكر الموسوي في حديث صحفي له اليوم، ان ” المالكي اشار بالبنان على اختيار الملا طلال في الانتخابات السابقة، الامر الذي ادى بالاخير بالترحيب بدعوة المشاركة السياسية”، بحسب تعبيره.واضاف الموسوي ان “لدينا لقاءات مستمرة مع طلال، وإن ائتلاف دولة القانون هو من رتب الخطوط العريضة لولادة الحزب المدني الذي يترأسه الملا طلال”.واضاف الموسوي إذا ما كان ائتلاف المالكي يخشي خسارة جمهوره لهذه الاحزاب الناشئة”، اجاب الموسوي ضاحكا “كما قال هارون الرشيد اينما تذهب هذه الغيمة فخراجها لي”.وتابع الموسوي، انه “عقب الانتخابات المقبلة فأن هذه الاحزاب الناشئة سواء الاغلبية الوطنية او الحزب المدني او غيرها، ستعود الى مردها، فكلها تحت غطاء المالكي، من دعم مالي ولوجستي ومعنوي”.

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