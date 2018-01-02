2018/01/02 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ضبطت القوات الامنية اعتدة وأسلحة من مخلفات عصابات داعش الارهابية جنوب العاصمة بغداد.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "قواتنا الامنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت بعد التحري والتفتيش في منطقة {عودة الشكر} ضمن قاطع جنوب بغداد من العثور على 15 عبوة ناسفة، وصاروخ كراد، و40 قذيفة مدفع، و3 قنابر هاون تالفة من مخلفات عصابات داعش الارهابية".واوضح ان "قواتنا الامنية في قيادة عمليات بغداد عثرت على حقيبة نسائية متروكة في ساحة ضمن منطقة {حي الصحة} وبداخلها أربعة قوالب من مادة TNT شديدة الانفجار، و8 قداحات وبطارية تفجير، هذا بالاضافة الى إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ضبط أعتدة لداعش وحقيبة نسائية مفخخة جنوب بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ضبط أعتدة لداعش وحقيبة نسائية مفخخة جنوب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).