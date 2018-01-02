مصدر: زيباري سيتحالف مع صالح والتغيير ضد مسعود البارزاني

2018/01/02 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 2 يناير 2018 - 10:52 ص

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد نائب في التحالف الوطني، الثلاثاء، ان وزير المالية السابق هوشيار زيباري ممتعض من تصرفات رئيس الاقليم السابق مسعود بارزاني ونجليه، معتبرا إياهم السبب فيما آلت إليه ظروف اقليم كردستان.وذكر النائب الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، انه “تواصل في وقت سابق مع هوشيار زيباري الذي اخبره بأنه ممتعض جدا من تصرفات ابن شقيقته مسعود بارزاني وتحديدا من نجليه الذين كلفت سياستهم الصبيانية الكثر من نفوذ الاقليم الكردي”.واضاف المصدر، انه “إذا استمرت الاحداث مثلما هي عليه الآن فأن سقوط الاقليم وإبتلاعه من بغداد سيكون حتمي، لذا فهو سيكون بصف المتظاهرين الكرد المطالبين بالاصلاح”.ولفت المصدر، انه “اطراف سياسية كردية تعتزم الصعود على اكتاف المتظاهرين وتمثيلهم، ووضع حد لسياسية بارزاني ونجليه الصبيانية، ونتيجة لذلك فأنه يعتزم الوقوف مع المتظاهرين، وتشكيل تحالف سياسي يضم بافل طالباني وبرهم صالح، وفق ما يجري خلف الكواليس في الاقليم”.وتابع المصدر “كما انه يشمل التحالف حركة التغيير”، مؤكدا ان التحالف يهدف للأطاحة ببارزاني وسلطاته الصبيانية، وفق تعبيره.

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