الثلاثاء 2 كانون الثاني 2018 م (15 ربيع الثاني 1439 هـ)


اعتقال متهمين بترويج وتعاطي المخدرات في البصرة
2018/01/02 | 10:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مزيد من التفاصيل في الرابط ادناه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمين بترويج وتعاطي المخدرات في البصرة) نشر أولاً على موقع (القرطاس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمين بترويج وتعاطي المخدرات في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القرطاس نيوز).


كامل التفاصيل في: القرطاس نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ قائد وحدات سنجار: الحشد جاء الى القضاء للسرقة والجيش العراقي يحصل على حصته كاملة
⋙ حملة دولية تجمع 200 الف توقيع لإنهاء حرب اليمن
⋙ الكويت تعلن اسماء 184 مشجعا عراقيا وافقت على منحهم التأشيرة
⋙ بالصور.. كوسرت رسول يتجول في المانيا
⋙ بالوثيقة...اسماء 184 مشجعاً عراقياً تم منحهم تأشيرة الدخول الى الكويت لمؤازرة الاسود
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| شارع محمد الخامس بالمغرب.. ذاكرة وطن ومرآة تاريخ
⋙ كاتي بيري ترقص على إيقاع أغنية "بشرة خير" (فيديو)
⋙ بالصور.. كوسرت رسول يتجول في المانيا
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة