الثلاثاء 2 كانون الثاني 2018 م (15 ربيع الثاني 1439 هـ)


عشرون قتيلا سقطوا في احتجاجات إيران نصفهم تقريبا من أصفهان
2018/01/02 | 10:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عشرون قتيلا سقطوا في احتجاجات إيران نصفهم تقريبا من أصفهان

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