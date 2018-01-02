الكهرباء : تقديم مقترحاً للاستفادة من المولدات الاهلية

2018/01/02 | 10:56

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

دعت وزارة الكهرباء ،الثلاثاء، مالكي المولدات الاهلية في العاصمة بغداد والمحافظات، التي توقفت عن العمل بعد تنفيذ مشروع عقود الخدمة والجباية في مناطق عملها.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء حصلت "الاقتصاد نيوز" على نسخة منه ، إن "مجموعة من مالكي المولدات الاهلية في عدد من مناطق العاصمة بغداد التي طبق مشروع الشراكة مع القطاع الخاص فيها ضمن عقود الخدمة والجباية، والتي توقفت عن العمل، كون وزارة الكهرباء من خلال شركات القطاع الخاص تمكنت من إنهاء الضائعات وتجهيز هذه المناطق بالطاقة لمدة (٢٤) ساعة وبشكل مستمر".

واضاف البيان أنه " تم الاتفاق على تشيكيل لجنة تنسيقية تمثل اصحاب المولدات يتم اختيارها من قبلهم، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ويكون واجب اللجنة اللقاء بممثلي وزارة الكهرباء للاتفاق على تنفيذ المقترح مدار البحث، فضلا عن نقل مقترحات مالكي المولدات ومشغليها، كوّن وزارة الكهرباء تسعى لاسنادهم وضمان ديمومة عملهم".

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