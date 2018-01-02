وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة تعلن ادراج اعمال تنفيذ خمسة مشاريع خدمية بالساحل الايسرفي مدينة الموصل

2018/01/02 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة عن ادراج تنفيذ خمسة مشاريع خدمية خاصة بصيانة شوارع وازقة مدينة الموصل بساحلها الايسر بدعم من منظمةundp الدولية.وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان بلدية الموصل التابعة لمديرية البلديات العامة احدى تشكيلات الوزارة ادرجت تنفيذ اعمال خمسة مشاريع لعدداً من احياء ومناطق مدينة الموصل لصيانة الشوارع والازقة بالساحل الايسر، بدعم من منظمة undp الدولية ،مشيراً الى ان المشاريع تتضمن أعمال معالجة التكسرات والحفر وصب الأرصفة، لأحياء (السماح، الاعلام، النور، البكر، الرشيدية، بيسان، العربي، الكندي، الحدباء والكفاءات) وأن العمل بالمشاريع الخمسة يتم في ان واحد، وفق الخطط المعدة مسبقا.وبين المركز الاعلامي ان الاعمال ستتضمن عمليات الحفر ومعالجة القوالب وصب الأرصفة والكيترات واستبدال التربة والدفن بالحجر الجلمود والحدل والمعالجة بمادة الـ( ستبلايزر) او مايسمى بطبقة التبليط الخشنة، ومن ثم الاكساء.واضاف المركز الاعلامي ان فرق الصيانة في جانبي المدينة ، تواصل تنفيذ اعمالها بشكل منفصل عن تلك المشاريع، حيث قامت بصيانة مدخل حي سومر وشارع التل بالمثنى، بأيسر المدينة مبيناً انه يتم تبليط واكساء شارع بأكمله احيانا، بعد قياس حجم الدمار او التكسرات التي لحقت به وان اعمال الصيانة مستمرة بشكل يومي بمناطق واحياء الساحل الايمن، بدءا من شارع بغداد مجسر اليرموك، نفق الصحة، تموز، كذلك منطقة مايسمى بنزول الرافدين ضمن منطقتي وادي حجر والغزلاني .يذكر ان الوزارة اطلقت حملات خدمية واسعة مسبقاً مع انطلاق عمليات تحرير المدينة والتي شملت ازالة السواتر الترابية وفتح الطرق وردم الحفر الناتجة عن العمليات العسكرية الاخيرة.وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة / المركز الاعلامي

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