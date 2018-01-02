2018/01/02 | 11:00

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عنوان الخبر المرسل: العربي الجديد: العمال الكردستاني اسس مقار لصناعة الاسحلة في سنجارhttp://www.skypressiq.net/l/33502

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العربي الجديد: العمال الكردستاني اسس مقار لصناعة الاسحلة في سنجار) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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