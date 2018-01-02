2018/01/02 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الاعرجي يرفض عقدا مع شركة بولي الصينية ويوجه بعدم التعامل معها

02/01/2018 10:55:00 AM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / م .ك

رفض وزير الداخلية قاسم الاعرجي، الثلاثاء ،عقدا مع شركة "بولي" الصينية ووجه بعدم التعامل معها.

وذكر مصدر في الوزارة لمراسل ﴿وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ﴾ إن "الاعرجي رفض عقداً مع شركة بولي الصينية"، عازيا سبب الرفض الى "وجود مبالغة في الكلفة التخمينية في عقود التسليح".

واوضح المصدر أن "الاعرجي وجه بعدم التعامل مع هذه الشركة".

وكان اعضاء في مجلس النواب قد كشفوا في العام 2016 ، عن "مخالفات وشبهات فساد" بصفقة تسليح بين شركة "بولي" الصينية ووزارة الدفاع.

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