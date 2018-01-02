2018/01/02 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 91 مسلحا بينهم قيادات بتنظيم "داعش" شمال وشرق البلاد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 91 مسلحا بينهم قيادات بتنظيم "داعش" شمال وشرق البلاد) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 91 مسلحا بينهم قيادات بتنظيم "داعش" شمال وشرق البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).