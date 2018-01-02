الثلاثاء 2 كانون الثاني 2018 م (15 ربيع الثاني 1439 هـ)


إيران تعيد فتح معبرين حدوديين مع إقليم كردستان
2018/01/02 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:أعادت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، مفتح معبرين حدوديين مع إقليم كردستان.وذكرت القنصلية الإيرانية في أربيل، بحسب "رويترز"، إنه "سيعاد فتح منفذي تمرجين في بيرانشهر وبرويز خان في قصر شيرين الحدوديين مع أربيل والسليمانية اللذين تم إغلاقهما منذ فترة بناء على الطلب الرسمي من الحكومة العراقية اعتبارا من اليوم الثلاثاء".

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واوضحت القنصلية أنه "سيتم إجراء التبادلات التجارية على هذه الحدود فضلا عن تنقل الركاب".

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