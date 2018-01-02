فيديو| شارع محمد الخامس بالمغرب.. ذاكرة وطن ومرآة تاريخ

2018/01/02 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتبر شارع محمد الخامس بمدينة الرباط من أشهر شوارع المغرب، تأسس في عهد دولة الموحدين، ويربط بين المدينة العتيقة والقصر الملكي.

مزيد من التفاصيل في تقرير إكرام الأزرق.

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