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فيديو| شارع محمد الخامس بالمغرب.. ذاكرة وطن ومرآة تاريخ
2018/01/02 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

يعتبر شارع محمد الخامس بمدينة الرباط من أشهر شوارع المغرب، تأسس في عهد دولة الموحدين، ويربط بين المدينة العتيقة والقصر الملكي.

مزيد من التفاصيل في تقرير إكرام الأزرق.

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