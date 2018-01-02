الثلاثاء 2 كانون الثاني 2018 م (15 ربيع الثاني 1439 هـ)


الداخلية ترفض عقدا مع شركة صينية وتوجه بعدم التعامل معها
2018/01/02 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/البغدادية نيوز/… رفضت وزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء ، عقدا مع شركة “بولي” الصينية ووجهت بعدم التعامل معها.

وذكر مصدر مطلع في حديث لـ/البغدادية نيوز/، إن “الوزير قاسم الاعرجي رفض عقداً مع شركة بولي الصينية”، عازيا سبب الرفض الى “وجود مبالغة في الكلفة التخمينية في عقود التسليح”.

واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية ترفض عقدا مع شركة صينية وتوجه بعدم التعامل معها وكالة البغدادية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية ترفض عقدا مع شركة صينية وتوجه بعدم التعامل معها) نشر أولاً على موقع (البغدادية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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