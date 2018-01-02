الاقاليم النيابية: قانون الانتخابات الجديد س”يمرر”

2018/01/02 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 2 يناير 2018 - 11:09 ص

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية, الثلاثاء, عن ابرز التغييرات التي ستجريها الكتل السياسية في قانون انتخابات مجلس النواب, مشيرة إلى أن اهم التغييرات هو الزام المرشح بالتنازل عن الجنسية الأجنبية وتخفيض سن المرشح ورفع الشهادة وتعديل نسبة التوزيع الانتخابي.وذكر عضو اللجنة احمد البدري في تصريح صحفي له اليوم، إن “مقترح قانون الانتخابات النيابية سيرفع شهادة المرشح من الاعدادية إلى الشهادة الجامعية فضلا عن شرط تخلي المرشح عن الجنسية الأجنبية ومنع أي شخص مزدوج الجنسية من الترشح للانتخابات”. واوضح البدري، أن “الكتل السياسية تسعى إلى تخفيض سن المرشح من 30 سنة إلى 25 لتمكين فئة الشباب من ممارسة العمل السياسي فضلا عن تعديل النسبة الانتخابية للكتل السياسية”.وتابع البدري، أن “الخلافات السياسية بشأن إقرار القانون قليلة مقارنة بقانون انتخابات المحلية ما يعني إمكانية تمريره بعد العطلة التشريعية بشكل مباشر”.

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