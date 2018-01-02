صلاح يأمل بالتتويج بجائزة

2018/01/02 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداديأمل اللاعب المصري، محمد صلاح، بأن يتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي لكرة القدم في 2017، عندما يعلن الاتحاد القاري الفائز بالجائزة بعد غد الخميس.ويتحدد الفائز بناء على آراء مدربي وقائدي المنتخبات الوطنية إضافة إلى مجموعة من الصحفيين.

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