الثلاثاء 2 كانون الثاني 2018 م (15 ربيع الثاني 1439 هـ)


صلاح يأمل بالتتويج بجائزة
2018/01/02 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداديأمل اللاعب المصري، محمد صلاح، بأن يتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي لكرة القدم في 2017، عندما يعلن الاتحاد القاري الفائز بالجائزة بعد غد الخميس.ويتحدد الفائز بناء على آراء مدربي وقائدي المنتخبات الوطنية إضافة إلى مجموعة من الصحفيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح يأمل بالتتويج بجائزة "افضل لاعب افريقي") نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاح يأمل بالتتويج بجائزة "افضل لاعب افريقي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الثلاثاء - أبرز مباريات اليوم.. الموعد والقناة الناقلة
⋙ إصابة كريم بنزيمة “تنقذ” زيدان
⋙ نيمار على قمة أفضل اللاعبين البرازيليين في آوروبا
⋙ الاقاليم النيابية: قانون الانتخابات الجديد س”يمرر”
⋙ الداخلية ترفض عقدا مع شركة صينية وتوجه بعدم التعامل معها
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| شارع محمد الخامس بالمغرب.. ذاكرة وطن ومرآة تاريخ
⋙ كاتي بيري ترقص على إيقاع أغنية "بشرة خير" (فيديو)
⋙ بالصور.. ضبط أعتدة لداعش وحقيبة نسائية مفخخة جنوب بغداد
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة