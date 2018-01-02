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نيمار على قمة أفضل اللاعبين البرازيليين في آوروبا
2018/01/02 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – توج نيمار بلقب أفضل لاعب برازيلي في آوروبا عن عام 2017 إثر ماقدمه على مدار العام من أداء مميز رفقة برشلونة ثم باريس سان جيرمان الذي انتقل إليه في فترة الإنتتقالات الصيفية الماضية .

هذا وقد حصل كوتينيو على المركز الثاني يليه مارسيلو ثم باولينيو الذي حل رابعًا ، أما في المركز الخامس فقد حل كاسيميرو الذي تألق بدوره رفقة ريال مدريد .

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