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إصابة كريم بنزيمة “تنقذ” زيدان
2018/01/02 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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(المستقلة) … جاءت إصابة المهاجم الفرنسي لفريق ريال مدريد كريم بنزيمة في وقت سيسهل مهمة المدرب زين الدين زيدان لتعويض التراجع الكبير في أداء النادي الملكي هذا الموسم، حسبما رأت صحيفة الماركا الإسبانية.وقوبل بنزيمة في مباراة الكلاسيكو، التي خسرها ريال مدريد على أرضه 0-3، بصافرات الاستهجان بسبب فشله في ترجمة الفرص، وبسبب التراجع الكبير في أدائه منذ بداية الموسم.

وفي وقت يرفض جمهور الفريق الملكي مشاركة بنزيمة كأساسي في تشكيلة الريال، كان زيدان يصر على وجوده أساسيا ويدافع عنه أملا في عودته إلى التهديف مواجها كثيرا من الضغوط.

ونقلت الماركا عن مصادرها أن إدارة النادي الملكي تصر على عودة بنزيمة إلى التشكيلة بعد الإصابة، لكنها في الوقت ذاته تريد إفساح المجال للاعبين المنافسين في مركزه.

وجاءت إصابة بنزيمة على مستوى الحوض، والتي ستجبره على الغياب عن الملاعب 3 أسابيع على الأقل، لتنقذ زيدان من قرار إقصاء المهاجم الفرنسي من التشكيلة الأساسية، إذ ستجد الإصابة له عذرا لاستبداله بلاعبين آخرين.

وسيفتح غياب بنزيمة الباب أمام الويلزي غاريث بيل أو ماركو أسينسيو أو إيسكو للمشاركة في التشكيلة الأساسية.

وشارك بنزيمة في 20 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بشكل أساسي، وتمكن من هز الشباب 5 مرات فقط بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

ويتأخر ريال مدريد عن برشلونة المتصدر بفارق 14 نقطة رغم أن الفريق الملكي يملك مباراة مؤجلة.

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