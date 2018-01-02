الثلاثاء - أبرز مباريات اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

2018/01/02 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا أبرز مباريات اليوم بتوقيت مكة المكرمة

المباراة البطولة القناة الناقلة الموعد نابولي - أتالانتا كأس إيطاليا أبو ظبي HD 3 22:45 ساوثامبتون - كريستال بالاس الدوري الإنجليزي BEIN HD 4 22:45 وست هام - وست بروميتش الدوري الإنجليزي BEIN HD 3 22:45 سوانزي - توتنهام الدوري الإنجليزي BEIN HD 5 22:45 مانشستر سيتي - واتفورد الدوري الإنجليزي BEIN HD 2 23:00 عمان - البحرين خليجي 23 أبو ظبي HD 1 - MBC HD 1 17:15 العراق - الإمارات خليجي 23 أبو ظبي HD 1 - MBC HD 1 20:30 النصر - الأهلي الدوري المصري ON Sport 20:00

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