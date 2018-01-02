مساع لتسمية دهوك عاصمة للسياحة في اقليم كوردستان

2018/01/02 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للسياحة في محافظة دهوك، اليوم الثلاثاء، ان المحافظة ستصبح عاصمة السياحة في اقليم كوردستان، لافتة الى انه على الرغم من العقوبات التي تفرضها الحكومة العراقية على الاقليم واغلاق المطارات، الا ان الايام الماضية شهدت وصول اكثر من 12 الف سائح الى دهوك.وذكر المدير العام للسياحة في دهوك عبيد الله داود، ان دهوك ستصبح العاصمة السياحية للاقليم لان السياح يقصدونها على مدار ايام وفصول السنة، منوها لوجود مئات الاماكن السياحية مثل شرانش وسرسنگ والعمادية وسولاف وآشاوا وعقرة من بينها العديد من الاماكن والمناطق الخاصة والكهوف والمناطق الاثرية مثل كهف اينشكي وگلي دهوك وگلي القيامة، وتبذل المساعي كافة لجعل دهوك عاصمة للسياحة في الاقليم.وتابع ان السياح يقصدون دهوك من مختلف المناطق مثل المحافظات الوسطى والجنوبية في العراق وكذلك من دول مثل تركيا عن طريق معبر ابراهيم الخليل وسوريا عن طريق معبر فيشخابور.

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