واشنطن تعتزم الدعوة لجلسة طارئة لمجلس الامن بشأن ايران

2018/01/02 | 22:10

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بغداد اليوم

اكدت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نِكي هايلي، اليوم الثلاثاء، ان واشنطن ستدعو مجلس الامن لجلسة طار...





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