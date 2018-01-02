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واشنطن تعتزم الدعوة لجلسة طارئة لمجلس الامن بشأن ايران
2018/01/02 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

اكدت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نِكي هايلي، اليوم الثلاثاء، ان واشنطن ستدعو مجلس الامن لجلسة طار...

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