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منتخبنا الاولمبي يلاعب نادي قطر غداً الاربعاء

الوقت : يناير 2, 2018 | 10:02 م [post-views]

الدوحة / ضياء حسين موفد الاتحاد العراقي للاعلام الرياضي

يخوض منتخبنا الاولمبي لكرة القدم في الساعة الرابعة والربع من عصر غداً الاربعاء مباراة ودية امام نادي قطر القطري في الساعة على ملعب الغرافة ضمن تحضيراته للمشاركة في نهائيات اسيا تحت 23 عاما المقرر ان تحتضنها الصين مابين التاسع والتاسع والعشرين من هذا الشهر والتي اوقعته فيها في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات (السعودية والاردن وماليزيا).

منتخبنا الذي وصل الى العاصمة الدوحة يوم الخميس الماضي بعد اربعة ايام قضاها في الكويت خاض خلالها مباراة واحدة امام نظيره القطري خسرها 0-1 حيث انتظم لاعبونا في تدريباتهم اليومية وفقا للمنهج المعد من قبل الملاك التدريبي بقيادة المدير الفني عبد الغني شهد والملاك التدريبي المساعد ركز فيها على زيادة الجرعات التدريبية بواقع وحدتين تدريبيتين في اليوم الواحد قبل خوض لقاء الغد والذي سيكون التجربة قبل الاخيرة التي تسبق مباراتنا الاولى امام المنتخب الماليزي في العاشر من هذا الشهر ,

حيث يحاول اتحاد الكرة البحث عن مباراة يمكن ان تقام في الصين كتجربة اخيرة تعقب انضمام لاعبي الفريق الذين سيلتحقون بالوفد اما يوم السبت الى الصين مباشرة في حال تاهل منتخبنا الوطني الى المباراة النهائية لخليجي 23 او عصراليوم في حال عدم التاهل الى النهائي (لاسمح الله)

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