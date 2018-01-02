2018/01/02 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴فينجر : من المتوقع غياب اوزيل و كوسيلني عن لقاء تشيلسى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).
صرح فينجر المدير الفنى للارسنال بأنه من الممكن غياب لاعبيه اوزيل وكوسيلني عن اللقاء القادم امام تشيلسى غدا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴فينجر : من المتوقع غياب اوزيل و كوسيلني عن لقاء تشيلسى) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴فينجر : من المتوقع غياب اوزيل و كوسيلني عن لقاء تشيلسى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).