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🔴فينجر : من المتوقع غياب اوزيل و كوسيلني عن لقاء تشيلسى
2018/01/02 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

صرح فينجر المدير الفنى للارسنال بأنه من الممكن غياب لاعبيه اوزيل وكوسيلني عن اللقاء القادم امام تشيلسى  غدا

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