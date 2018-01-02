🔴فينجر : من المتوقع غياب اوزيل و كوسيلني عن لقاء تشيلسى

2018/01/02 | 22:10

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صرح فينجر المدير الفنى للارسنال بأنه من الممكن غياب لاعبيه اوزيل وكوسيلني عن اللقاء القادم امام تشيلسى غدا

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