تويتر | كيف ودع نجوم الكرة المصرية متعب قبل رحيله إلى الدوري السعودي؟

2018/01/02 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {كريم رزق} تابعه على تويتر

انتقل عماد متعب رسمياً إلى صفوف التعاون السعودي على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور ليصبح ثالث لاعب مصري في صفوف النادي مع عصام الحضري ومصطفى فتحي.

متعب، صاحب ال34 عاماً، أصبح أسير مقاعد البدلاء في السنوات الأخيرة، ويرغب المهاجم الكبير في الحصول على فرصة لإثبات نفسه للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قبل انطلاق منافسات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل للمشاركة مع الفراعنة في المونديال.

ونرصد لكم أبرز تغريدات نجوم الكرة المصرية في وداع متعب إلى الدوري السعودي❤️❤️ pic.twitter.com/95tf6fRRb5

— Emad Meteb (@emadmeteb90plus) January 2, 2018-عصام الحضري، حارس مرمى التعاون السعودي ومنتخب مصر

خطوة رائعة من إدارة نادي التعاون، التعاقد مع المهاجم العبقري عماد متعب، أحد أبرز الهدافين في تاريخ الكرة المصرية..



أهلا بيك يا ملك الـ+90 pic.twitter.com/zNqXh9CoZ3

— Essam El-Hadary (@ElHadary) January 1, 2018-شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي المصري ومنتخب مصر

عماد متعب عشرة عمري و أفضل و أنقي من زاملت في الملعب،حزين جداً لرحيلك و لكن هذا حال كرة القدم،كل التوفيق في خطوتك القادمه يا صديقي pic.twitter.com/NjmDqX5onQ

— SherifEkramy (@SEkramyofficial) January 2, 2018-سعد سمير، مدافع الأهلي ومنتخب مصر

شكرًا علي كل اللحظات الحلوة الي فرحتنا فيها كمشجعين للنادي ❤️❤️ طول عمرك اجدع وانضف وانقي الناس الي شوفناها هتوحشنا يا قناص ❤️@emadmeteb90plus ومكانتك كبيييرة اوي في قلوبنا كلنا pic.twitter.com/SLkJV7u79D

— Saad Samir (@SSamir) January 2, 2018-محمد أبو تريكة، أسطورة الأهلي ومصر السابق

عماد يا متعب ....من الهتافات التي أحببتها كلاعب ورددتها كمشجع للاعب يظل أيقونة هجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر كل التوفيق له في التجربة الجديدة

— محمد أبوتريكة (@trikaofficial) January 2, 2018-محمد ناجي جدو، مهاجم الأهلي ومصر السابق

@emadmeteb90plus أفضل مهاجم زاملته فى المنتخب والأهلى بالتوفيق يا صديقى ❤️ pic.twitter.com/Jb9mcWLmKj

— Mohamed Geddo (@Geddo) January 2, 2018

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