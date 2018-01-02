لهذا السبب مطشر يفضل الاستقالة؟

2018/01/02 | 22:15

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في سياسة 2 يناير, 2018 22 زيارة

بغداد/SNG- اكد مصدر نيابي في مجلس النواب ،الثلاثاء، بان صفقة بيع مقعد النائب عن تحالف القوى مطشر السامرائي تمت على متن طائرة متوجهة من عمان الى بغداد.

واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن نفسه أن ،”500 الف دولار سعر مقعد مطشرالسامرائي وان صفقة بيع المقعد تمت على متن طائرة متوجهة من عمان الى بغداد”.

وتابع ان صفقة بيع المقعد جرت برعاية رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

ويقول قانونيون ان (الاستقالة )من مجلس النواب حسب قانون رقم (٥٠ )قانون استبدال اعضاء مجلس النواب تكون على نوعين :١- استقالة بدون موافقة المجلس ..



( النائب المُستقيل لا يحصل على امتيازات ولا راتب تقاعدي كنائب ..



واذا تقاعد فيكون على راتبه السابق قبل دخوله لمجلس النواب )٢- استقالة بموافقة المجلس بعد التصويت بالاغلبية ( النائب المُستقيل هنا يحصل على كافة الامتيازات من ضمنها الراتب التقاعدي كنائب يعني يتقاعد براتب اسمي ٥ ملايين دينار ).

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