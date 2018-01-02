2018/01/02 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان بعد قراءتى لأى نص مكتوب، يبرزأمامى سؤال: أليس هذا النص لصيق بشخصية كاتبه؟ والسؤال بصيغة أخرى: هل ينفصل النص عن بيئة مؤلفه؟ والسؤال بصيغة ثالثة: أليستْ كتب الديانة العبرية (اليهودية/ المسيحية/ الإسلام) جاءتْ من وحى البيئة الاجتماعية؟ ومُـعبـّـرة عن عقلية أبناء هذه البيئة؟ وحتى فى مجال الإبداع الأدبى: هل كان الروائى الروسى ديستوفيسكى يكتب عن الشخصية الحجازية أواليمنية، وعن مجتمع قريش واليمن، أم......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلعت رضوان - النصوص المكتوبة واختلاف المجتمعات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#طلعت رضوان - النصوص المكتوبة واختلاف المجتمعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).