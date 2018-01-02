الثلاثاء 2 كانون الثاني 2018 م (15 ربيع الثاني 1439 هـ)


#طلعت رضوان - النصوص المكتوبة واختلاف المجتمعات
2018/01/02 | 22:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #طلعت_رضوان بعد قراءتى لأى نص مكتوب، يبرزأمامى سؤال: أليس هذا النص لصيق بشخصية كاتبه؟ والسؤال بصيغة أخرى: هل ينفصل النص عن بيئة مؤلفه؟ والسؤال بصيغة ثالثة: أليستْ كتب الديانة العبرية (اليهودية/ المسيحية/ الإسلام) جاءتْ من وحى البيئة الاجتماعية؟ ومُـعبـّـرة عن عقلية أبناء هذه البيئة؟ وحتى فى مجال الإبداع الأدبى: هل كان الروائى الروسى ديستوفيسكى يكتب عن الشخصية الحجازية أواليمنية، وعن مجتمع قريش واليمن، أم......

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