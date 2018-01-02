القبض على مطلوبين بتهم الارهاب والمخدرات في ميسان وواسط

2018/01/02 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ميسان / الغد برسأعلن قائد عمليات الرافدين، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة مطلوبين بتهم الارهاب والمخدرات في ميسان وواسطوذكر اللواء علي ابراهيم دبعون، في بيان، اطلعت عليه "الغد برس" انه "نتيجة لتبادل المعلومات الاستخبارية بين الوكالات الامنية ضمن قاطع عملياتنا ومتابعتها بدقة، القت قوة امنية في سيطرة اللج شمال مدينة الكوت القبض على المتهم (م ك ح) من سكنة بغداد والمطلوب للقضاء وفق المادة 4 ارهاب".

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واضاف "بالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب محافظة ميسان من القاء القبض على المتهم ( ص س ع) والمطلوب للقضاء وفق المادة 4 ارهاب، حيث تم احالة المتهمين المذكورين الى الاقسام الامنية المختصة لاكمال التحقيقات الاولية الخاصة بتهمهم بغية احالتهم للقضاء".ومن جانب آخر أعلن قائد عمليات الرافدين عن "القاء القبض في سيطرة اللج شمال مدينة الكوت وبالتنسيق مع عناصر الاستطلاع المنتشرين في السيطرات الخارجية على المتهم ( أ م ع) من سكنة قضاء قلعة صالح في محافظة ميسان، والمطلوب وفق المادة 14 مخدرات"، مبينا "تم ضبط بحوزته عدد 200 شريط حبوب مخدرة وكيس صغير يحتوي على مادة الكرستال المخدرة وتم احالته الى الجهة الامنية المختصة لاكمال التحقيق معه واحالته الى القضاء".

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