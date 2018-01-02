المصرف العراقي للتجارة يحقق ايرادات بنحو 900 مليار دينار

2018/01/02 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلن المصرف العراقي للتجارة، الثلاثاء، عن تحقيق ايرادات بنحو 900 مليار دينار.

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