الثلاثاء 2 كانون الثاني 2018 م (15 ربيع الثاني 1439 هـ)


المصرف العراقي للتجارة يحقق ايرادات بنحو 900 مليار دينار
2018/01/02 | 22:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداعلن المصرف العراقي للتجارة، الثلاثاء، عن تحقيق ايرادات بنحو 900 مليار دينار.

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