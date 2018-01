الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لسقوط قتلى بالاحتجاجات في إيران

2018/01/02 | 22:20

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يتابع عن كثب تطورات الأوضاع في إيران، ويتوقع احترام حقوق التجمع السلمي للمتظاهرين.

وذكر نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، إن “الأمم المتحدة تقوم حاليًا بتقييم تطورات الوضع، وتشعر بالأسف لفقدان الأرواح خلال الاحتجاجات”.

وردًا على أسئلة الصحفيين، في مقر المنظمة بنيويورك، بشأن ما إذا كان الأمين العام قد أجرى اتصالات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، منذ اندلاع الاضطرابات، الخميس الماضي، قال فرحان حق “نقوم بتقييم الوضع ونبحث أفضل الطرق للتواصل مع السلطات الإيرانية”.

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)، احتجاجًا على غلاء المعيشة، وتحولت فيما بعد إلى مظاهرات تطلق شعارات سياسية، وامتدت لاحقًا لتشمل مناطق مختلفة من بينها العاصمة طهران.

وبلغت حصيلة قتلى المظاهرات حتى اليوم الثلاثاء أكثر من 20 مدنيًا، في حين أوقفت السطات الإيرانية أكثر من 500 مشارك بالاحتجاجات، وفق بيانات رسمية، وأخبار تناقلتها وسائل إعلام محلية.

