العراق تطلق وثيقة وطنية لإعادة الإعمار بقيمة 100 مليار دولار

2018/01/02 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - مباشر: أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إطلاق وثيقة وطنية لإعادة إعمار البلاد بقيمة نحو 100 مليار دولار.

وذكر العبادي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الجهد الأمني مستمر بعد انتهاء العمليات العسكرية بتحرير كامل الأراضي، مشددا على الجهات الأمنية محاسبة مطلقي الرصاص الحي، وحماية المواطنين، وفقاً لقناة "السومرية نيوز" العراقية.

واوضح العبادي: "بدأنا بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة وهناك تعاون من المواطنين للإبلاغ عن أماكن وجود الأسلحة"، مشيراً إلى أن العراق عاد بقوة إلى المجتمع الدولي بخطوات محسوبة.

وعلى جانب أخر، أشار العبادي أن قيمة صادرات إقليم كردستان من النفط خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغت تريليوني دينار، منوهاً إلى وجود مشكلة في أرقام الموظفين بالإقلي

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