الثلاثاء 2 كانون الثاني 2018 م (15 ربيع الثاني 1439 هـ)


3 دول تحذر من انتهاك وقف إطلاق النار في جنوب السودان
2018/01/02 | 22:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذرت أمريكا وبريطانيا والنرويج من انتهاك وقف إطلاق النار في جنوب السودان، ودعت الدول الثلاث إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، الذي وقعه الجانبان، الشهر الماضي.

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