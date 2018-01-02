ست دول تنضم رسميا الى مجلس الامن الدولي

2018/01/02 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضمت ست دول هي ساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت وهولندا والبيرو وبولندا رسميا الثلاثاء، الى مجلس الامن الدولي كاعضاء غير دائمين.

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