لاعب يقتل حكما بسبب بطاقة حمراء !

2018/01/02 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكشفت الصحف المكسيكية، اليوم أن" اللاعب اعتدى على الحكم هيرنانديز، بعد أن قام الأخير بطرده من المباراة في مدينة غوادلاخار المكسيكية خلال الأسبوع الماضي".وأشارت إلى أن" الحكم المكسيكي توفي على إثر تلف في الدماغ بسبب الضرب".وذكر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم في بيان له" اللقاء الذي شهد الاعتداء على الحكم لم يكن من ضمن المباريات التي تتبع مؤسستنا"، مدينا" أي نوع من العنف داخل وخارج الملعب خلال ممارسة هذه الرياضة".انتهى

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