معصوم يبحث مع السفير الأمريكي التطورات السياسية في العراق

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والسفير الاميركي دوغلاس سيليمان، الثلاثاء، على أهمية الحوار الجاد من أجل حل المشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على أساس الدستور.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “معصوم التقى في قصر السلام اليوم الثلاثاء السفير الاميركي لمناقشة مجمل التطورات السياسية في العراق، وتبادل التهاني بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد مع التمنيات بالمزيد من التقدم للعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين”.

واضاف البيان ان “الجانبين اكدا أهمية الاسراع بالحوار الجاد من أجل حل جميع المشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على أساس الدستور”.

