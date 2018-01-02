الجبوري للسفير الايراني: العراق مقبل على مرحلة إعمار المدن المحررة

2018/01/02 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اليوم الثلاثاء، مع السفير الايراني في بغداد إيرج مسجدي مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين وفي مختلف المجالات.وأكد الجبوري خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه "على أهمية دور دول المنطقة الفاعل بتحقيق الاستقرار في العراق، من خلال تنسيق الجهود لمحاربة المجاميع الارهابية".واوضح، ان "العراق مقبل على مرحلة مهمة تتمثل بإعمار مدنه المحررة واعادة النازحين اليها بأسرع وقت ممكن".من جانبه أكد السفير الايراني دعم بلاده للعراق وتقديم كل إشكال التعاون وعلى كافة المجالات.

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