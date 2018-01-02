النباتيون اضعف جنسيا من الذين يأكلون اللحوم

2018/01/02 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة-عراق برس-2كانون الثاني/يناير:قد يدعي النباتيون أنهم يعيشون حياة صحية، ولكن يبدو أن هناك منطقة واحدة تتضرر من حميتهم وهي غرفة النوم.

وتشير دراسة استقصائية، صدرت حديثًا، إلى أن 42 % ممن يتناولون اللحوم مرة واحدة في اليوم على الأقل يمارسون العلاقة الحميمية مرة في الأسبوع أو أكثر.

ولكن بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، هذا الرقم ينخفض ​​إلى 16 % فقط للنباتيين، وأولئك الذين يأكلون اللحوم مرة واحدة فقط كل أسبوعين.

ولكن قبل أن تتخلى عن التوفو وتسرع إلى الجزار لشراء اللحوم، تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة الاستقصائية التي شملت 2000 بريطاني، أجريت من قِبل”GourmetMeatClub.co.uk”، وهو موقع يبيع لحوم البقر.

وعند ترتيب مناطق بريطانيا وجدت الدراسة أن سكان ويلز يتصدرون القائمة، حيث أفاد 49 % ممن يتناولون اللحوم يوميًا بأنهم يمارسون العلاقة الحميمية مرة أو أكثر كل أسبوع، وتلاهم الإنجليز بنسبة 46 %، والأسكتلنديون بنسبة 40%.

وكما هو متوقع، شكك بعض النباتيين في الاستطلاع، حيث قالت ساندرا أوسوليفان (41 عامًا) من هاستينغز بشرق ساسكس: إن نتائج البحث مجرد هراء.

واوضحت: “يمارس النباتيون العلاقة الحميمية مثل أكلة اللحوم، وعلى الرغم من أنني لم أمارس العلاقة منذ فترة، إلا أنني لن أبدأ في تناول اللحوم”.انتهى(1)

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