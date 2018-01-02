انتهاء الوقت الاصلي لمباراة العراق والامارات بنصف نهائي خليجي 23 بالتعادل السلبي

2018/01/02 | 22:45

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بغداد اليوم- بغداد

انتهى الوقت الأصلي لمباراة المنتخب العراقي ونظيره الاماراتي، بالتعادل السلبي بين الجانبين صف...





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