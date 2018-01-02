الثلاثاء 2 كانون الثاني 2018 م (15 ربيع الثاني 1439 هـ)


مسؤول أمني إيراني: لو أرسلنا صواريخ لليمن سنعلن ذلك بوضوح
2018/01/02 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إنه من السخرية اتهامنا بإرسال الصواريخ إلى اليمن.

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