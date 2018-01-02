عمان الى نهائي خليجي 23 على حساب البحرين

2018/01/02 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ المنتخب العماني المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23" في الكويت، بتغلبه على نظيره البحريني بهدف نظيف في نصف النهائي الأول الذي أقيم الثلاثاء.

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