الجبوري يؤكد وقوف العراق مع الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه الشرعية

أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، على وقوف العراق مع الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه الشرعية التي اقرتها المواثيق الدولية.

وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان”الجبوري استقبل، اليوم، السفير الفلسطيني احمد عقل، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين”.

واكد البيان على “وقوف العراق مع القضية الفلسطينية وحقوق شعبها الابي في نيل حقوقهم الشرعية التي تؤمن لهم العيش الامن والكريم، وفقاً لما اقرته القوانين الدولية ومواثيق حقوق الانسان”.

واضاف “ان قرار اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل، يعد اجهاضاً لكل جهود السلم العالمي”، مؤكداً على “اهمية توحيد المواقف الاسلامية من اجل دعم قضة القدس الشريف باعتبارها عاصمة دولة فلسطين”.

ولفت الجبوري بحسب البيان الى “التحديات التي تواجه العراق والمنطقة والجهود الدولية والاقليمية من اجل القضاء على الارهاب”، داعياً الى “ضرورة اجراء حوار عقلاني يضمن احلال السلام في المنطقة والعالم”.

من جانبه اعرب السفير الفلسطيني عن “امتنانه لموقف رئيس البرلمان المساند للقضية الفلسطينية, ودوره في تقريب وجهات النظر على المستويين المحلي والعربي”.

