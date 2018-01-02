الجبوري: العراق مقبل على مرحلة تتطلب أعمار المدن المحررة

2018/01/02 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:اكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، على ان العراق مقبل على مرحلة تتطلب أعمار المدن المحررة، واعادة النازحين لمناطقهم بأسرع وقت ممكن.وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الجبوري استقبل اليوم، السفير الايراني في بغدادايراج مسجدي، وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين وفي مختلف المجالات".

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وبين الجبوري "اهمية دور دول المنطقة الفاعل بتحقيق الاستقرار في العراق، من خلال تنسيق الجهود لمحاربة المجاميع الارهابية".وتابع ان" العراق مقبل على مرحلة مهمة تتمثل بأعمار مدنه المحررة واعادة النازحين اليها بأسرع وقت ممكن".من جانبه اكد السفير الايراني على "دعم بلاده للعراق وتقديم كل اشكال التعاون وعلى كافة المجالات".

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